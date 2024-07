L’autore Rai di «Affari tuoi» sotto accusa per la battuta su Meloni e la figlia in Cina: il commento fa infuriare FdI e Gasparri

Protesta Fratelli d’Italia per la storia su Instagram dell’autore Rai Riccardo Cassini, che aveva pubblicato una foto dell’arrivo di Giorgia Meloni con sua figlia Ginevra in Cina accompagnata da una battuta. Nella storia l’autore di «Affari tuoi» aveva scritto: «La mamma dei fascisti è sempre in Cina». Il commento è stato rilanciato dal sito del quotidiano Il Tempo, ma nel frattempo è sparito dai social.

La protesta di Fratelli d’Italia

La battuta ha scatenato le reazioni tra le fila del partito della premier. Un commento giudicato «vergognoso e di una violenza gratuita» dal senatore Raffaele Speranzon, componente della commissione Vigilanza Rai. «Una battuta che non fa ridere – ha aggiunto il senatore meloniano – considerando la presenza di Ginevra, figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità». Speranzon ha poi protestato per la «deriva ideologica di alcuni autori e giornalisti del servizio pubblico» che secondo lui è «pericolosa e va fermata». Altro che Tele Meloni».

La reazione di Gasparri alla battuta su Meloni e la figlia

Duro il commento anche dell’ex ministro Maurizio Gasparri: «Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile». Il senatore di Forza Italia poi rincara: «Se sei di sinistra puoi prendertela con la mamma, con i bambini e dire quello che ti pare. Se a ruoli invertiti fosse stata fatta la stessa cosa nei confronti di una donna della sinistra saremmo già allo sciopero generale e alla ‘insurrezione’ contro la televisione occupata dal centrodestra. Che pena. Che squallore questi pagatissimi autori Rai, sempre intenti a denigrare, seminare odio e ad aggredire anche i bambini. Non conosco né questo Riccardo Cassini, né tale Stefano De Martino. Ma so cosa penso di loro».

INSTAGRAM / Riccardo Cassini | Il meme nelle storie dell’autore Rai Riccardo Cassini su Meloni arrivata a Pechino la figlia Ginevra

