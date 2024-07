Jannik Sinner presto in campo, l’azzurro guarito dalla tonsillite in partenza per il Canada

La terapia di riposo e antibiotici ha fatto effetto su Jannik Sinner, che sarà in campo a Montreal per difendere dal 6 agosto il titolo dell’Atp Masters 1000 canadese, vinto lo scorso anno aprendo una stagione di clamorosi successi. Il numero 1 nel ranking mondiale riparte dal cemento canadese per lasciarsi alle spalle la delusione per la tonsillite, che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi. Altro indizio della presenza di Sinner in Canada è arrivato dal suo coach, Darren Cahil, che sui social ha pubblicato una foto dall’aeroporto in cui si vede la scritta Air Canada. Cahil l’ha scattata al check-in pronto per la partenza.

Dopo il Canada, gli Us Open

Dopo il Canada, Sinner andrà a Cincinnati per tentare la corsa allo Us Open, con l’obiettivo di chiudere la stagione degli Slam così com’era cominciata, cioè vincendo. Alte le possibilità dell’altoatesino di puntare almeno alla finale del torneo, visto che gli avversari arriveranno dopo le fatiche di Parigi 2024. Attesi negli Stati Uniti anche Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, entrambi impegnati a conquistare l’oro olimpico.

INSTAGRAM / Darren Cahil | Il coach di Jannik Sinner al chekin-in per il volo Air Canada

