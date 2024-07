Attacco al centro estivo di Southport, il dolore di Taylor Swift: «Sono sotto shock, erano solo bambini a un corso di danza»

«Sono completamente sotto shock», Taylor Swift attraverso una storia su Instagram esprime cordoglio per i tristi fatti di Southport che la vedono in qualche modo coinvolta. Si perché in quel centro estivo per bambini e genitori, attaccato da un giovane di 17 anni per motivi ancora non chiari – arrestato dalla polizia – in quel momento si stava svolgendo un workshop di danza e yoga a tema Taylor Swift dedicato alle scuole primarie. Due i bambini morti, undici i feriti, solo due di questi adulti, accoltellati nel tentativo di proteggere i figli da quell’attacco improvviso e inaspettato. L’eco del dolore ha colpito anche la popstar più popolare del mondo che si dice tormentata dalla «perdita di vite umane e di innocenza e il trauma orribile inflitto a tutti coloro che erano presenti, alle famiglie e ai soccorritori», e conclude: «Erano solo dei bambini a un corso di danza. Non so proprio come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie».

