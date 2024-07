Liverpool, uomo accoltella persone per strada: 8 feriti, tra cui bambini

Il folle gesto in una zona residenziale di Southport. Intorno a mezzogiorno è scattato l’allarme sui gruppi social e WhatsApp locali: «Attenzione uomo armato per strada colpisce i passanti, rimanete in casa e chiudete porte e finestre»

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito diverse persone in una zona residenziale di Southport, città inglese a nord di Liverpool. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in una proprietà di Hart Street, intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l’uomo, armato con un coltello, correva per strada colpendo chiunque incontrava. Le forze dell’ordine hanno comunque rassicurato sulla fine dell’allerta dopo l’arresto dell’individuo. Sono otto le persone con ferite multiple da arma da taglio, fra cui bambini, ricoverati in ospedale. Su X il North West Ambulance Service, il servizio di soccorso che è intervenuto subito, ha dato l’esatto numero dei colpiti. L’intera Hart Street è stata chiusa dalla polizia inglese. Media locali riferiscono che, intorno a mezzogiorno, sui gruppi di WhatsApp e social della zona sono scattati gli avvisi su un uomo armato che accoltellava persone e veniva chiesto ai residenti di barricarsi nelle case chiudendo porte e finestre. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto e se si sia tratto di una tentata strage a fine terroristico o meno.

Sent this. Happened in Southport. Madness. pic.twitter.com/jPDQFEyTpM

— Rob Coppell (@CoppellRob) July 29, 2024

(in foto la polizia del Merseyside e il servizio antincendio e di soccorso stanno utilizzando la Meols Cop High School come base dopo l’accoltellamento avvenuto nelle vicinanze. Ansa/EPA/ADAM VAUGHAN)

