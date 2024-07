Incendio a Monte Mario a Roma, fiamme vicino al Tribunale e alla sede Rai – Il video

Un incendio è divampato in zona Monte Mario a Roma, poco distante da piazzale Clodio dove si trova il Tribunale e dalla sede Rai di via Teulada. OItre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuto un elicottero che sta sganciando carichi di acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario. Già da questa mattina si era sviluppato un piccolo rogo, subito spento dai vigili del fuoco. Dal rogo si è alzata una colonna di fumo nero e denso, ben visibile a distanza di centinaia di metri. Le fiamme si stanno allargando in direzione della terrazza dello Zodiaco, il punto più alto di Roma.

L’incendio sarebbe partito da un parcheggio alla fine di via Teulada, a poche centinaia di metri dalla sede della Rai. Le prime segnalazioni sarebbero partite alle 13, con l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. Azionato anche un idrante dal cortile esterno del Tribunale per cercare di arginare l’incendio. A preoccupare è soprattutto la colonna di fumo nero, che fa ipotizzare il coinvolgimento di pneumatici e rifiuti. Alcuni residenti hanno anche raccontato di aver sentito delle esplosioni, probabilmente legate ad alcune bombole di gas raggiunte dalle fiamme.

