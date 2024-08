Il messaggio nella bottiglia ritrovato su una spiaggia pugliese, cosa ha scritto su una lettera dalla Grecia una bimba tedesca

Ha viaggiato per più di due mesi nell’Adriatico il messaggio in una bottiglia che una bambina tedesca ha affidato al mare mentre si trovava in Grecia. Il «flaschenpost» della bambina da Igoumenitsa è arrivato sulle coste pugliesi, raccolto su una spiaggia di Mola di Bari da un operatore ecologico. «Quando ho visto quella bottiglia in me è scattato qualcosa – ha raccontato il 31enne Domenico Giannoccaro – mi è sembrato stranamente bellissimo. E se ci penso ancora ora, ho i brividi, non ci credo». La bottiglia aveva perso il tappo e per tirare fuori i fogli con il messaggio della bambina è stato necessario rompere la bottiglia: «Naturalmente ho raccolto i pezzetti di vetro», ha raccontato il 31enne.

Cosa c’è scritto nel messaggio nella bottiglia

Sui fogli c’era un testo scritto in tedesco e in inglese. E poi un disegno: «Caro cercatore, sono Linnéa e ho preparato questo messaggio in una bottiglia per te. Ho quasi quattro anni e amo lo show tedesco Die sendung mit der maus. Vorrei avere una risposta a questo messaggio. Per favore scrivimi una lettera. Linnèa». La lettera è datata 26 maggio 2024, con il luogo di invio Igoumenitsa. C’è poi un indirizzo a cui spedire la risposta. Nel disegno ci sono un elefante, un topolino, un paperotto e un coniglietto. Si tratta dei protagonisti di uno show tedesco per bambini, che la bambina segue.

«Voglio rispondere alla bambina»

Il ragazzo che ha ritrovato il messaggio ha intenzione di rispondere alla bambina: «Ho deciso che le risponderò in italiano e inglese per invitare qui da noi lei, la sua mamma e il suo papà. Le invierò anche una cartolina di Mola e un regalino, magari un peluche simile a uno di quelli che ha disegnato». A rilanciare la storia sui social è stato anche il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna: «È giusto che risponda Domenico perché lui ha trovato il messaggio ma gli ho detto di evidenziare che l’Amministrazione comunale è pronta ad accoglierla assieme alla sua famiglia. È un gesto bellissimo e spero sia l’inizio di una bella amicizia nata dal mare».

E se fosse uno scherzo?

Il sospetto di Giannoccaro è che la bambina possa anche non esistere e che quel messaggio sia frutto di uno scherzo. A ogni modo, il 31enne ha intenzione di scrivere a quell’indirizzo: «Me lo sono chiesto anche io se sia uno scherzo, ma non importa, risponderò comunque sperando di conoscerla».

