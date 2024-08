Lazzaretto Estate, 17mila spettatori per la quarta edizione con Vecchioni e Bregovic. E si pensa già al 2025

La quarta edizione di Lazzaretto Estate, rassegna promossa dal Comune di Bergamo, si è conclusa il 29 luglio con una serie di grandi successi di pubblico. 17mila spettatori suddivisi nelle quattordici le serate della manifestazione, serate caratterizzate da una carrellata di nomi che hanno animato una location molto suggestiva, quella appunto del Lazzaretto di Bergamo. Ospiti prestigiosi come Roberto Vecchioni, Goran Bregovic, Umberto Tozzi, Luca Bizzarri, Eleazaro Rossi, Andrea Pennacchi, Cristiano De André, Willie Peyote e Max Angioni. Nonché una serata omaggio alle musiche del maestro Ennio Morricone e, per i più giovani, la rassegna dedicata alla musica elettronica dal titolo Got Sound che ha ospitato dj di fama internazionale del calibro di Samantha Loveridge, Pretty Rich, Twentysix e Oxlay. Nemmeno il tempo di chiudere i battenti e già viene annunciata l’edizione 2025 di Lazzaretto Estate con i biglietti che, annuncia in una nota stampa l’organizzazione, saranno messi in vendita a partire dalla prossima primavera sui canali convenzionali e sul sito lazzarettobergamo.it.

