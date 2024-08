Catturato a Dubai il narcos Dorian Petoku, amico di Fabrizio Piscitelli e condannato nel processo «Grande raccordo criminale»

Dorian Petoku è stato arrestato a Dubai dalle autorità degli Emirati Arabi e dal Gico della Guardia di finanza, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Roma, dopo circa sette mesi di latitanza. Petoku era il braccio destro di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, l’ultras laziale ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto 2019. Il suo nome è entrato nelle carte del processo «Grande raccordo criminale», dove è stato condannato in primo grado per traffico internazionale di droga. Nonostante la procura di Roma fosse contraria all’esecuzione penale esterna, il narcos di origini albanesi aveva ricevuto l’ok per scontare la pena in una comunità di recupero di Nola. Da qui, a dicembre 2023, è evaso. Dopo l’iter per ottenerne l’estradizione, Petoku tornerà in Italia per scontare la pena detentiva.

