La storia di Elisa Aiello, perseguitata dall’ex: i video di minacce su TikTok e le denunce a vuoto. Si attiva la Commissione parlamentare sul femminicidio

Elisa Aiello, una ragazza di 26 anni di Cosenza che vive a Roma, ha denunciato di essere vittima di maltrattamenti e minacce di morte da parte del suo ex fidanzato. Nonostante si sia rivolta più volte ai carabinieri, che hanno attivato il codice rosso, l’uomo ha continuato a pubblicare sui social video inquietanti in cui minaccia esplicitamente di ucciderla e commettere un femminicidio. Uno dei messaggi più agghiaccianti inseriti dall’uomo in un video pubblico recita: «Ti aspetterò per tutta la vita, fin quando non ti farò a pezzi. Non dimenticarti mai di questa promessa, ti deve arrivare dritta al cuore. Prima di chiudere gli occhi ti devo mangiare il cuore e lo devo masticare. Ne parleranno tutti i giornali e televisioni, morirai piano piano, come una serpe». Vedendo che la denuncia alle autorità non ha fermato il suo ex, Aiello ha deciso di raccontare la sua storia sui social. Il racconto è diventato virale dopo essere stato ripreso e diffuso da diverse scrittrici e attiviste femministe, tra cui Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte.

La Commissione parlamentare sul femminicidio si attiva

Dopo il tam tam attivatosi sui social, ora la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere ha annunciato di essersi attivata sul caso della 26enne, per «raccogliere dati e informazioni preliminari». A riferirlo è la presidente della Commissione, Martina Semenzato. «La Commissione ha i poteri di verificare e lavora nell’esclusivo interesse di tutte le donne vittime di violenza. Bisogna fare attenzione alla strumentalizzazione e alla politicizzazione della violenza di genere. Sono vicende umane drammatiche che vanno accertate, difese e rispettate», chiosa Semenzato.

Le (ripetute) denunce e i 135 video con le minacce su TikTok

Tutto ha inizio lo scorso anno, quando la 26enne ha denunciato per la prima volta il suo ex fidanzato a maggio 2023, dopo aver lasciato la casa in cui convivevano. Denuncia per violenze che, tuttavia, non ha fermato l’uomo. Al punto che, a febbraio 2024, la 26enne si è trovata costretta a presentare un’altra denuncia, raccontando che lei e i suoi familiari sarebbero stati vittime di atti di stalking. In quell’occasione, l’uomo è stato interrogato dai carabinieri di Latina, ma anche questo non è bastato a fermarlo. Nel maggio 2024, un anno dopo la prima denuncia, Elisa si è recata nuovamente dai carabinieri, questa volta accompagnata dalla madre, per segnalare ulteriori minacce e atti persecutori. E ha presentato anche una serie di video pubblicati dal suo ex sul suo account pubblico di TikTok – tuttora attivo – come prova delle minacce. In uno dei video, l’uomo scrive: «Ti taglio in due con una motosega». Secondo quanto riferisce la 26enne, a tutte le denunce è stato applicato il codice rosso, ma non sono state prese misure restrittive contro il suo ex. I video di minacce pubblicati dall’uomo su TikTok ammontano a 135. Attualmente, è libero.

I video su Tiktok con le minacce di morte

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: