Milano, lottatore di Mma strappa dito a morsi al passeggero di un treno a Pioltello: arrestato per lesioni gravissime

Un giovane lottare di arti marziali miste ha aggredito diversi passeggeri di un treno a Milano, alla stazione di Pioltello. L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio e ha richiesto un lungo intervento dei carabinieri che sono riusciti infine a fermare il giovane. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo, un operaio 29enne con precedenti praticante di Mma, è salito alla stazione di Lambrate su un treno diretto a Brescia. A un certo punto ha iniziato a dare in escandescenza, si è tolto la maglietta ed è rimasto a torso nudo, colpendo i finestrini e urlando, e scontrandosi con alcuni passeggeri a caso. Alcuni sono rimasti feriti ma solo lievemente. Uno di loro ha però avuto la peggio. Si tratta di un 27enne, salito anche lui a Lambrate, che si è trovato davanti l’aggressore e ha tentato di bloccarlo. L’altro gli ha morso ripetutamente la mano, fino a staccargli un dito. La vittima è stata soccorsa alla stazione di Piltello dagli operatori sanitari e dai carabinieri, e poi ricoverata in ospedale per essere medicata con una prognosi di 60 giorni. Il pm di turno, Ilaria Perinu, attende i documenti degli investigatori per inoltrare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida dell’arresto, e di custodia cautelare in carcere, con le accuse di lesioni gravissime, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Leggi anche: