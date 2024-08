Palermo, bambino di tre anni muore annegato nella piscina di casa

Un bambino di tre anni è stato trovato senza vita dopo essere annegato nella piscina di casa oggi pomeriggio, venerdì 2 agosto. L’abitazione in cui è avvenuto l’incidente si trova in via del Tritone a Palermo e, secondo le prime ricostruzioni disponibili, si sarebbe verificato mentre i genitori del piccolo stavano riposando in casa. Il bambino, che avrebbe compiuto 3 anni proprio domani, sarebbe uscito in giardino da solo nel pomeriggio e, cadendo nella piscina, è annegato e deceduto.

Il tragico ritrovamento del padre

Il padre, appena si è reso conto dell’assenza del bambino, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare il piccolo. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo, mentre amici e conoscenti della famiglia, molto conosciuta nella zona, si sono rapidamente radunati davanti alla casa, sconvolti per quanto accaduto.

