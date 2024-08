Gli Aerosmith annunciano il ritiro prima del tour d’addio: «La voce di Steven Tyler non sarà più la stessa, non ha recuperato dall’infortunio»

Il tour di addio era già stato posticipato di un anno ma ora probabilmente non si celebrerà mai più. L’annuncio arriva da una delle band più importanti della storia della rock, gli Aerosmith. E la causa è nelle condizioni di salute del loro frontman, Steven Tyler. Voce inconfondibile con un timbro unico, il rischio è che i fan non avranno più l’occasione di sentirlo. Almeno, non all’attesissimo Peace Out: The Farewell Tour, pronto a partire il prossimo settembre da Pittsburgh con numerose tappe negli Stati Uniti e in Canada. Il messaggio della band non lascia spazio a grandi speranze, ma è molto affettuoso e invita tutti quanti a suonare e ascoltare la loro musica «a tutto volume». Per riascoltarla dal vivo bisognerà aspettare un po’, sempre che sarà davvero possibile farlo. Gli Aerosmith infatti annunciano il ritiro senza poter salutare un’ultima volta il loro pubblico. Lo scorso settembre Steven Tyler aveva avuto dei problemi durante il concerto alla Ubs Arena di Long Island: un infortunio alle corde vocali che aveva portato a una successiva emorragia, così l’aveva descritto il cantante. In realtà la situazione era più grave. I successivi accertamenti hanno evidenziato la frattura della laringe. E Tyler, che di anni ne ha 76, non si è perso d’animo. Si è fermato, ha smesso di cantare, si è sottoposto a lunghe cure ed esercizi riabilitativi con la promessa, fatta a se stesso prima di tutto il resto, che sul palco sarebbe tornato. Ma dopo quasi un anno il responso medico non è dei migliori. Le cure non hanno dato i risultati sperati.

Aerosmith, il messaggio ai fan

«Era il 1970 quando una scintilla di ispirazione divenne gli Aerosmith. Grazie a voi, la nostra Blue Army, quella scintilla ha preso fuoco ed è rimasta accesa per oltre cinque decenni. Alcuni di voi sono con noi fin dall’inizio e tutti voi siete il motivo per cui abbiamo fatto la storia del rock ‘n’ roll», ripercorrono la loro carriera ringraziando chi c’è sempre stato e chi li ha accompagnati dopo, «abbiamo sempre voluto stupirvi quando ci siamo esibiti. Come sapete, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro. Ha trascorso mesi a lavorare instancabilmente per riportare la sua voce al punto in cui era prima dell’infortunio. Lo abbiamo visto lottare nonostante avesse al suo fianco il miglior team medico. Purtroppo è chiaro che non è possibile un recupero completo dalla lesione vocale. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria, come band di fratelli, di ritirarci dalle scene». Il ritiro è ufficiale, senza tour finale. Poi il saluto: «Siamo grati alla nostra esperta troupe, al nostro incredibile team e alle migliaia di persone di talento che hanno reso possibili le nostre storiche tournée. Un ultimo ringraziamento a voi, i migliori fan del pianeta Terra. Suonate la nostra musica ad alto volume, ora e sempre. Continuate a sognare. Avete fatto sì che i nostri sogni diventassero realtà».

Leggi anche: