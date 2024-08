Fulmine si abbatte in spiaggia ad Alba Adriatica, tre donne ferite: una è grave. Il boato e il panico tra i bagnanti

La donna sarebbe andata in arresto cardiaco ed è stata ricoverata in ospedale

Paura per i turisti che cercavano una giornata di relax ad Alba Adriatica: un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia, ferendo almeno tre bagnanti. Secondo il Mattino, si tratta di tre donne, due abruzzesi e una turista francese. Una delle due abruzzesi sarebbe in condizioni gravi: è stata soccorsa in elicottero per essere trasferita all’ospedale di Teramo. Sarebbe andata in arresto cardiaco.

La buca scavata dal fulmine

Il fatto è accaduto a mezzogiorno circa sulla costa sud albense, tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana. Alla caduta del fulmine si è scatenato il panico tra i bagnanti, che a quell’ora affollavano la spiaggia. Sulla sabbia il fulmine ha scavato una specie di buca. A preannunciare la scarica del fulmine, un fortissimo boato: sul posto ci sono i sanitari del 118 che stanno effettuando manovre di rianimazione, oltre alla polizia che dovrà condurre le indagini.

