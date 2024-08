Incidente sull’A1 nell’Aretino, pullman turistico si rovescia e si incastra nel guard rail: 1 morto, decine di feriti

Grave incidente nel pomeriggio di un weekend da bollino nero, per l’esodo nel primo fine settimana agostano, quando un pullman di turisti si è rovesciato sulla A1 all’altezza del casello di Arezzo, per chi viaggia da Roma e Firenze, e si è incastrato nel guard rail. Nell’impatto in corsia nord dell’Autosole sarebbe morta una persona e ci sarebbero 25 feriti, ma il bilancio è provvisorio e le notizie che arrivano dal luogo dell’incidente sono ancora frammentarie. Due di loro sarebbero gravi, trasportati in elisoccorso all’ospedale. Sul mezzo, da quanto si apprende, viaggiava una comitiva di turisti cinesi. Già sono intervenuti sul posto l’elicottero Pegaso del soccorso regionale e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Bologna, oltre alla polizia stradale e alle squadre dei vigili del fuoco. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato che i feriti sono stati portati tutti negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno.

