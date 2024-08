Caldo, da domani inizia il periodo peggiore: fiammata di 40 gradi, escalation fino a Ferragosto

Nonostante le temperature infuocate degli ultimi giorni facciano agognare un periodo di ristoro, non ci sono buone notizie in arrivo: da domani, 5 agosto, inizierà anzi «il periodo più caldo dell’estate con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che, dalle ultime elaborazioni, si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto». Lo spiega il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò. E aggiunge: «Già venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38 gradi, Firenze che raggiungerà i 40 gradi sabato 10 agosto».

La fiammata

Le temperature saranno alte anche a Bologna, che già giovedì prossimo toccherà i 37 gradi. Milano invece i 35 già nel prossimo weekend, Napoli 36; 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di quella che Sanò definisce una «fiammata generalizzata». E ancora: «In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino dove interesseranno prevalentemente Abruzzo, Molise e Basilicata». I fenomeni conosceranno una leggera attenuazione dopo qualche debole pioggia, prevista sulle zone più interne del Lazio. Poi, conclude Sanò, «sarà sole ovunque e senza piogge».

Le previsioni di domani

Per la giornata di domani, 5 agosto, le previsioni del tempo elaborate da iLMeteo.it preannunciano nel dettaglio il rinforzo dell’anticiclone Caronte, che provocherà locale instabilità. La giornata trascorrerà con una mattinata in prevalenza stabile, ma con molte nubi al Centro e sui rilievi del Piemonte, e in quest’ultimo caso ci sarà anche qualche piovasco sparso. Il pomeriggio vedrà scoppiare temporali su Lazio, Abruzzo e Molise, tra Cilento e Pollino e alcuni anche sulle Dolomiti tra Alto Adige e Veneto, più rari sul resto dei rilievi. Il clima, però, rimarrà sempre caldo.

