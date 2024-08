Napoli, Crescenzo Marino condannato a 10 anni: chi è l’amico di Geolier accusato di associazione mafiosa

Dieci anni: questa la pena che il Tribunale di Napoli ha comminato a Crescenzo Marino, noto TikToker già detenuto, e ora condannato in primo grado con l’accusa di associazione mafiosa. Marino ha 27 anni: era finito in manette nel corso del blitz contro il gruppo di camorra che porta il suo cognome, nel luglio del 2022. Il padre, Gennaro Marino, è infatti ritenuto boss delle Case Celesti: attualmente, è detenuto al 41 bis. Crescenzo Marino è noto anche per l’amicizia che lo lega sin dall’infanzia al rapper Geolier: l’artista, che con lui è cresciuto a Scampia, si è sempre schierato in difesa del suo vecchio amico, sostenendo la sua innocenza.

La testimonianza

A conclusioni diverse sono però giunti i giudici, che hanno tenuto in considerazione quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ma anche le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. In aula, però, avrebbe dovuto essere sentito anche Emanuele Palumbo (il vero nome di Geolier). Era stato infatti previsto come testimone di difesa al processo, ma la sua deposizione è in seguito saltata. Il rapper aveva parlato di Crescenzo Marino anche in un video, definendolo «un fratello detenuto da innocente».

Foto copertina: Corriere della Sera

Leggi anche: