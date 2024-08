Quando aprono (e chiudono) le scuole a settembre? Le date di tutte le regioni

Manca poco più di un mese e mezzo al ritorno sui banchi di scuola, con diverse novità all’orizzonte ad attendere gli studenti. Per qualcuno si tratta di qualche giorno di più, per qualcun altro in meno. Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico 2024-25, ormai tutte le Regioni hanno ufficialmente deliberato i loro calendari scolastici, stabilendo le date specifiche in cui gli studenti torneranno tra le mura dei propri istituti. Il quadro che emerge mostra una varietà di approcci e decisioni prese per garantire un’organizzazione scolastica efficiente e rispondere alle esigenze educative di ogni territorio e ogni ordine e grado scolastico. Di seguito, una panoramica dettagliata dei calendari di ogni Regione, con le date di inizio e di fine delle lezioni.

Quando inizia e quando finisce la scuola: tutte le regioni

Abruzzo : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Basilicata : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Calabria : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Campania : le lezioni iniziano il 12 settembre 2024 e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 12 settembre 2024 e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Emilia Romagna : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 6 giugno, mentre le scuole dell’infanzia possono anticipare la data di avvio e ritardare la chiusura d’intesa con il Comune di appartenenza;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 6 giugno, mentre le scuole dell’infanzia possono anticipare la data di avvio e ritardare la chiusura d’intesa con il Comune di appartenenza; Friuli Venezia Giulia : le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno;

: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno; Lazio : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Liguria : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Lombardia : le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 5 settembre e finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 5 settembre e finiscono il 30 giugno; Marche : le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 5 settembre e finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 5 settembre e finiscono il 30 giugno; Molise : le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno;

: le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno; Piemonte : le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno;;

: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno;; Puglia : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Sardegna : le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne per le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno;

: le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne per le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno; Sicilia : le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 12 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Toscana : le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 10 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Trentino : le lezioni iniziano il 9 settembre e terminano il 12 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 4 settembre e finiscono il 31 giugno;

: le lezioni iniziano il 9 settembre e terminano il 12 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che iniziano il 4 settembre e finiscono il 31 giugno; Umbria : le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno 2025, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Valle d’Aosta : le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno;

: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 10 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 30 giugno; Veneto: le lezioni iniziano l’11 settembre e terminano il 7 giugno, tranne le scuole dell’infanzia che finiscono il 28 giugno.

