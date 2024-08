Cade da 25 metri per fare un selfie in vacanza, l’incidente a Bali davanti alla fidanzata: morto un turista italiano

La recinzione in ferro avrebbe ceduto mentre Giancarlo Zicari stava per scattare una foto con la sua compagn

Morto mentre scattava un selfie: è questo il tragico destino di Giancarlo Zicari, 49enne di Pisa che ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Bali (Indonesia). Era lì con la sua fidanzata, I.B.: la coppia aveva deciso di visitare la zona delle cascate di Gajah Mas, nel distretto di Baturiti. Per questo i due erano partiti dall’Homm Saranam Hotel nella mattina di ieri, domenica 4 agosto, secondo quanto sostengono le forze dell’ordine del posto, citate dal Corriere della Sera. Nel viaggio d’andata, la coppia si è goduta il tragitto: si sarebbero infatti fermati anche a fare acquisti in un mercato locale.

Il selfie

Poi, l’arrivo alle cascate: è stato ricostruito che entrambi salgono su una terrazza chiusa da una recinzione in ferro. Quest’ultima era stata installata proprio per tutelare i visitatori. Lì, con il fantastico scenario naturalistico alle loro spalle, Zicari e la sua fidanzata decidono di scattare una foto. «La vittima ha quindi invitato la sua ragazza a farsi un selfie – si legge sulle testate locali – davanti alla cascata con le spalle alla recinzione e ha messo a fuoco. All’improvviso, la recinzione è crollata». La caduta è stata di 25 metri. La donna è riuscita a salvarsi: ferita, ha chiesto aiuto. Per Zicari, invece, non c’è stato nulla da fare.

Foto copertina: Corriere della Sera

