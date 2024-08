Le borse asiatica sprofondano, Tokyo crolla del 12,4%: i timori della recessione Usa e la guerra Israele-Iran

In calo anche i future sulla partenza dei listini finanziari europei. Stime negative anche per Wall Street

È una caduta verticale quella dei mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico, dopo le indicazioni negative sui timori di recessione soprattuto negli Stati Uniti. A pesare sul lunedì nero delle borse asiatiche sono anche le crescenti tensioni tra Iran e Israele e la preoccupazione per un imminente attacco militare. Tokyo si avvia alla chiusura in calo di oltre il 12.4%, seguita da Seul che perde oltre l’8% con l’indice principale e cede l’11% con il listino dei titoli tecnologici, il settore più colpito dalle vendite. In calo del 4% Singapore e del 3,7% la Borsa di Sidney, mentre prova a tenere Hong Kong (-1,6%) e soprattutto i mercati cinesi di Shanghai e Shenzhen, che cedono meno di un punto percentuale.

Future sull’Europa in forte calo

I primi effetti del crollo asiatico arrivano in Europa con i dati sui future sulla partenza dei listini finanziari europei. Le stime sono negative tra il 2 e il 3%. In particolare l’indice Ftse Mib è visto negativo di qualche frazione oltre i tre punti percentuali, con Parigi e Francoforte su una linea simile. In ribasso sotto il 2% i future su Londra, sopra i due punti percentuali su Zurigo e Madrid. L’avvio nel primo pomeriggio europeo di Wall street al momento è visto in ribasso tra il 3% degli indici generali e il 5% dei mercati dei titoli tecnologici.

