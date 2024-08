La storia dello stalker condannato e subito libero, la denuncia dell’ex: «A 5 ore dalla condanna ha ricominciato»

L’uomo era stato in carcere da marzo. Poi è stato liberato nonostante la condanna per atti persecutori e revenge porn, grazie alla condizionale. Appena libero, è tornato a tormentare la sua ex convivente

Appena cinque ore dopo la sentenza che lo aveva condannato, lo stalker di una 33enne della provincia di Cremona è tornato a perseguitarla. A raccontare la vicenda al Corriere della Sera è la donna, costretta più volte a cambiare città e lavoro per sfuggire al suo ex convivente. «Dopo cinque mesi di carcere e a sole cinque ore dalla sentenza di condanna è tornato libero e ricominciato a stalkerizzarmi – spiega Maria (nome di fantasia) – Un incubo, un’ossessione. L’ho denunciato per la seconda volta».

Il ritorno dopo la condanna

L’ultimo episodio è avvenuto lo scorso 18 luglio, quando l’ex convivente Murat, 53 anni, pretende di rientrare nella vita della 33enne con prepotenza. Nonostante la condanna per atti persecutori e revenge porn a 2 anni di reclusione (con rito abbreviato di fronte al gup) con il beneficio della condizionale e cinque mesi di custodia cautelare scontati prima della sentenza nel penitenziario di Bergamo, appena tornato libero l’uomo «ha subito ha cercato di ricontattarmi attraverso Instagram», ha raccontato la ex convivente.

I profili finti su Instagram

Ha creato profili finti, contattato gli amici della donna, creato una finta pagina di giornale dove la insulta. La donna ha cambiato due volte lavoro e città, ma lui ha scoperto tutto in poche ore. «Non mi sento tutelata. Sia prima che lo portassero in carcere, quando continuava a tartassarmi, che dopo, ha fatto di tutto per non lasciarmi andare. Sono andata dalla psichiatra, ho avuto vicino persone che mi hanno sostenuto, ma non è stata una passeggiata. E poi succede questo? A che cosa è servito?».

Foto 215765340 | Cellulare Donna © Fizkes | Dreamstime.com

Leggi anche: