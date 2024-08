Queste foto di Imane Khelif «quando scende dal ring e sceglie di truccarsi e sciogliere i capelli» sono false e alterate

La polemica sulla pugile algerina Imane Khelif, scatenata durante le Olimpiadi di Parigi 2024, non tende ad arrestarsi. Oltre alle bufale sul suo conto, a partire dalle infondati accuse di essere una transessuale, anche coloro che la vogliono sostenere diffondono falsità. Molti, infatti, condividono presunti scatti di lei “fuori dal ring” per mostrarla in condizioni di estrema femminilità, ma le foto risultano alterate.

Sono tre le fotografie diffuse per sostenere che ritraggano la pugile algerina Imane Khelif con i capelli lunghi e in abiti tradizionali.

Tutte e tre risultano alterate, sostituendo il volto di tre ragazze con quello della pugile.

Le foto di Imane Khelif risulterebbero alterate attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Ecco un post su Threads dove viene diffusa una delle foto fuorvianti:

Su Facebook, lo scatto circola con la seguente descrizione:

E comunque, questa è Imane quando scende dal ring e sceglie di truccarsi e sciogliere i capelli. Grazie per il suggerimento Simona T*********.

La fonte citata sarebbe un post non pubblico di un account Facebook, ripreso attraverso uno screenshot:

E comunque, questa è Imane quando scende dal ring e sceglie di truccarsi e sciogliere i capelli

ps io senza trucco sono peggio

L’utente Facebook aveva semplicemente condiviso un post del gruppo Facebook “LES ALGERIENS D’ITALIE” (che nella descrizione si definisce come la «comunità algerina in Italia»). Ecco la traduzione automatica fornita da FB:

Il pugile algerino Iman bin Khalif nella sua vita normale lontano dalle competizioni sportive Imane Khelif, sul ring e nella vita privata

Le foto sono alterate

La prima foto, quella dove indosserebbe una corona, è in realtà la foto modificata di un’altra donna algerina. Ecco uno scatto originale, da un’altra angolazione, pubblicato nel 2022 dalla pagina Facebook “Algeria’s Continent Heritage“. La corona, la collana, il vestito, la pettinatura e lo sfondo risultano identici a quelle presenti nell’immagine attribuita a Imane, ma il volto è decisamente diverso.

Attraverso un’ulteriore ricerca, si riscontra lo scatto originale usato per aggiungere il volto di Imane. La foto circola almeno dal 2022:

La seconda immagine, quella con il vestito viola, è uno scatto modificato dell’utente Instagram Nada Bouab (@nadabouab).

Anche la terza foto, quella con il vestito nero, risulta alterata. In un video TikTok del 2023 è presente la stessa immagine, ma anche in questo caso il volto è decisamente diverso.

Ecco, invece, un post Instagram del 2022 dell’account @chedda_tlemcen:

La stessa foto viene usata in diversi siti, come possiamo vedere su Photolab:

Le foto di Imane Khelif risulterebbero alterate attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale, utilizzando gli scatti che circolano online da anni e che riprendono donne.

