Giovanni Toti a processo con Spinelli e Signorini, prima udienza il 5 novembre

La prima udienza dovrebbe svolgersi dopo il voto delle Regionali in Liguria, fissato per il 27 e 28 ottobre

Il processo contro Giovanni Toti, ormai ex governatore della Regione Liguria, inizierà il prossimo 5 novembre. La giudice delle indagini preliminari Paola Faggioni ha infatti accolto la richiesta della Procura per il giudizio immediato. Il rinvio a giudizio è stato disposto anche per Aldo Spinelli, imprenditore del porto di Genova, e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale. Toti è accusato del reato di corruzione e finanziamento illecito dei partiti nell’inchiesta partita lo scorso 7 maggio, quando finì agli arresti domiciliari. Dopo 86 giorni e le sue dimissioni, l’ex governatore ligure è tornato in libertà.

La difesa di Toti e Spinelli: «Vogliamo il rito ordinario»

La decisione della gip contrasta con gli appelli dei legali di Toti e Spinelli che hanno fatto fronte comune: «Vogliamo il rito ordinario», hanno più volte ribadito. Gli avvocati dei due imputati potrebbero quindi fare ricorso. Temporeggia invece la difesa di Paolo Signorini che sta valutando il da farsi: tra le opzioni a disposizione ci sono anche il rito abbreviato o il patteggiamento. A occuparsi del processo sarà il primo collegio della prima sezione del Tribunale di Genova.

