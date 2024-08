Trovata morta una 18enne per strada a Pavia, accanto a lei l’amica 17enne in arresto cardiaco: tornavano da una festa

Una ragazza di 18 anni, e non 17 come emerso in un primo momento, è stata trovata in stato di incoscienza questa notte a Pavia. Accanto a lei c’era un’amica di 17 anni che si trovava in arresto cardiaco. Rianimata dagli agenti della polizia di Stato, la 17enne è stata portata al Policlinico San Matteo, dove è ricoverata in gravi condizioni. L’altra più grave è morta non appena arrivata in ospedale.

Il monopattino vicino alle due ragazze

La polizia ha trovato le due ragazze alla periferia di Pavia, poco prima della 2 nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto. Accanto alle due ragazze c’era un monopattino, ma gli inquirenti tendono a escludere che sia stato usato dalle due ragazze. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia Scientifica. Attesi anche gli esami tossicologici sulle due ragazze, per chiarire tanto le cause del decesso della 18enne, quanto il malore dell’amica. Secondo una prima ipotesi, le due ragazze stavano rientrando a casa da una festa. Si sarebbero sentite male contemporaneamente.

