Sirene nel Nord Israele per razzi e droni in arrivo, l’Iran prepara l’attacco: «Sposta lanciamissili e fa esercitazioni»

Colpite 15 località al Nord di Israele, diversi i feriti. Hezbollah rivendica l’invio di missili dal Libano, ma non la considera «una vendetta per l’uccisione di Shukr». Per l’intelligence Usa saranno due le ondate da Teheran e dalle milizie libanesi

Suonano gli allarmi nel nord dello Stato d’Israele dopo giorni nei quali è attesa un’escalation del conflitto in Medio Oriente. Dalle prime ore del mattino sono infatti in corso dei lanci incrociati di droni tra Israele e Libano. Almeno un ordigno avrebbe colpito la città israeliana di Nahariya e ci sarebbero dei feriti. Hezbollah ha rivendicato l’attacco ma specifica di aver preso di mira obiettivi militari. Secondo dei funzionari Usa, Tel Aviv dovrà affrontare due ondate di attacchi: una dagli iraniani e una dalle milizie sciite libanesi.

L’Idf, le forze di difesa israeliane, hanno allertato i cittadini dell’attacco delle milizie sciite di Hezbollah nel nord del Paese. Razzi e droni si sono infiltrati nello spazio aereo israeliano e gli allarmi hanno risuonato nelle città al confine, a San Giovanni d’Acri e a ovest della regione della Galilea. Il servizio d’ambulanza Magen David Adom ha inviato diversi medici a perlustrare e prestare soccorso nelle zone interessate perché sono state segnalate numerose collisioni. Le testate locali riferiscono di feriti anche nel centro abitato di Mazra’a, sulla costa nordorientale. Un uomo, ferito mentre era in macchina da delle schegge di un’esplosione, sarebbe in gravi condizioni. In tutto sarebbero 15 le località raggiunte dallo sciame di droni, tra cui Evron, Shevi Zion e Regva.

Hezbollah rivendica: «Ma non è vendetta per Shukr»

Hezbollah ha dichiarato all’agenzia Reuters che l’attacco di questa mattina non è una conseguenza dell’uccisione di uno dei loro vertici: «Non è la rappresaglia del gruppo per l’uccisione da parte di Israele del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut la scorsa settimana». Secondo le milizie islamiste sciite deve essere inteso come una risposta a un attacco israeliano di questa mattina nel Libano meridionale dove sono morti quattro combattenti dell’organizzazione. Il raid dell’Idf avrebbe centrato una «casa nella città di Maifadoun», come riportano le testate internazionali.

Wsj: «Iran sposta lanciamissili»

Il Wall Street Journal riporta le dichiarazioni di alcuni funzionari Usa, rimasti anonimi, che dichiarano di aver visto l’Iran spostare le postazioni dei lanciamissili. Inoltre, dallo scorso fine settimana sarebbero in corso delle esercitazioni militari. Secondo l’intelligence statunitense si prevedono due ondate di attacchi, una da Hezbollah e una dall’Iran. Di questo scenario sono stati informati sia il Presidente Joe Biden sia la sua vice e attuale candidata alle presidenziali 2024 Kamala Harris.

