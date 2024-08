Pavia, 18enne trovata morta in strada. L’autopsia: «Trauma compatibile con una caduta dal monopattino»

Le lesioni trovate sul corpo di Eleonora Maria Paveri sono compatibili con una caduta dal monopattino. La Procura di Pavia in una nota rivela i primi risultati dell’autopsia alla 18enne trovata morta in strada a Pavia poco prima delle 2, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto. La causa della morte, secondo quanto emerge, è un grave trauma addominale che le ha causato una emorragia interna compatibile con la caduta dal monopattino, sul quale stava viaggiando dopo una serata insieme a un’amica 17enne. «Le indagini, anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda», prosegue la nota della Procura. La 17enne che viaggiava con lei è stata ricoverata al San Matteo ed è in condizioni discrete. «Non so cosa sia potuto succedere», le prime parole pronunciate dopo l’incidente, secondo quanto riferisce La Stampa, poi dimessa dall’ospedale nel pomeriggio di martedì 6 agosto. Gli inquirenti propendono per la caduta accidentale, forse causata da un malore, escludendo per ora l’intervento esterno. Poco prima le due ragazze erano con la loro solita comitiva al centro sociale Cazzamali di via Fratelli Cervi nella zona di Pavia Ovest. Avevano bevuto un po’, ma senza esagerare hanno assicurato gli amici. Poi sono andati brevemente a casa della 18enne, per tornare dalla comitiva: ed è allora, all’altezza di via Bonomi, che è avvenuto l’incidente. Gli inquirenti vogliono far luce «su ogni aspetto della vicenda», e chiarire se la caduta sia da ricondurre semplicemente a una perdita di equilibrio o a un malore o a uno stato di alterazione. La famiglia della 18enne, che si trovava in vacanza in Spagna, è stata avvisata e i genitori sono già tornati in Italia in macchina.

Leggi anche: