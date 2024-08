Briatore sta per aprire la sua pizzeria a Napoli e rilancia: «Perché la Margherita deve costare almeno 17 euro»

Flavio Briatore non ha mai cambiato idea su quanto debba costare la pizza nei suoi ristoranti. Ora che l’imprenditore si prepara ad aprire a Napoli, resta fermo sulla sua convinzione che la pizza Margherita non debba costare meno di 17 euro. Al Corriere della Sera, Briatore spiega che l’apertura del suo «Crazy pizza» sarebbe ormai imminente a Napoli. L’annuncio in realtà si ripete ormai da mesi, con la pressione di apertura prima a maggio, poi a luglio. Ora però Briatore assicura: «Apriremo alla fine della stagione estiva».

Perché la Margherita costa 17 euro

L’imprenditore non ha perso l’occasione per apparecchiare meglio l’avvio della sua pizzeria nella città che della pizza ne fa una religione. Così rispolvera l’argomento che già in passato gli era valso una valanga di polemiche e pubblicità gratuita: il prezzo giusto della pizza. Secondo Briatore, nel suo ristorante a Napoli la pizza costerà come a Milano: «17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione – prova a difendersi Briatore – ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente coretto».

La pizza più costosa di Briatore

Se la Margherita già sembra cara, le altre nel listino di Briatore non scherzano. Fino alla più chiacchierata: «Quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva».

