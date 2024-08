«Quanti anziani disabili sono bloccati in casa con 40?», la rabbia di Luciana Littizzetto sulla madre 91enne e l’ascensore rotto da mesi – Il video

La comica diffonde un video dell’anziana 91enne costretta a salire a fatica le scale: «Ma quelli che non hanno questa possibilità come devono fare?»

«Ecco come ti trovi con il pit stop?». Ironizza sulla situazione la comica Luciana Littizzetto con un video su Instagram. L’attrice e “spalla” del conduttore Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa riprende la sua anziana madre di 91 anni durante una pausa prima di affrontare un’altra rampa di scale per arrivare a casa. Il problema? Lo spiega subito: «Allora l’ascensore non c’è da maggio perché l’aggiustano da maggio. E il terzo piano a 91 anni come si fa? Si sta a casa della figlia sennò quando si vuole andare a casa eh… si fa una rampetta, ci si ferma, un’altra rampetta, ci si ferma».

La polemica: «Quanti sono bloccati in casa con il caldo senza ascensore?»

«Ma quelli che non hanno questa possibilità come devono fare?», conclude Littizzetto nel suo video. E nel post condiviso lancia la polemica con il suo solito piglio satirico che chiama in causa le difficoltà delle persone più fragili in questa estate da caldo record: «Quanti anziani, disabili, malati che devono fare le terapie, sono bloccati questa estate a 40 gradi in casa senza ascensore? Incredibile. Passeggiamo sulla luna, operiamo da remoto un laparoscopia, ci affidiamo all’intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un ascensore?»

