Roma, l’ospedale Santa Lucia in crisi: il governo stanzia 11 milioni di euro per salvarlo

Il governo ha deciso di intervenire urgentemente con un contributo straordinario di 11 milioni di euro per salvare l’ospedale Santa Lucia di Roma, una struttura sanitaria nel campo della neuroriabilitazione e della ricerca neuroscientifica. Si tratta di un sostegno, previsto per il 2024, che è stato incluso nel decreto-legge omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa di una soluzione strutturale che permetta alla Fondazione Santa Lucia IRCCS di continuare a operare stabilmente. L’ospedale, che rischia il fallimento a causa di un ingente debito di milioni di euro, è considerato un presidio fondamentale per il servizio sanitario regionale e nazionale, impiegando più di 800 persone. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, nelle scorse settimane, avevano lanciato l’allarme chiedendo che la struttura venisse acquisita dalla Regione Lazio per garantirne la sostenibilità e la qualità dei servizi. La gestione finanziaria della struttura è stata infatti oggetto di critiche per costi di gestione elevati, tariffe inadeguate rispetto alla complessità dei pazienti e il mancato raggiungimento dei budget assegnati.

