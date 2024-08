Incidente sulla A4: una decina di feriti, di cui due gravi. Nove mezzi coinvolti tra Meolo e San Donà

Il personale di Autostrade Alto Adriatico, con la polizia stradale, ha chiuso il tratto in cui si è verificato l’incidente, tra Meolo e San Doná in direzione Trieste, ed ha reso obbligatoria l’uscita a Meolo per i veicoli provenienti da Venezia. Chiuso anche l’ingresso di Meolo in direzione Trieste. I vigili del fuoco di San Donà, Mestre e Treviso intervenuti sul posto parlano di 9 mezzi coinvolti e di 9 persone ferite. Sono accorsi con tre autopompe e una autogrù ed hanno provveduto ad estrarre tre persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. I feriti, insieme ad altre sei persone, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. In particolare, ci sarebbero due gravi, trasportati in elicottero in ospedale. Sul posto la polstrada e personale della società Autostrade Alto Adriatico. L’arteria è stata parzialmente riaperta a una corsia per far defluire il traffico.

