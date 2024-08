Calenda «infligge» ai figli un road trip in Turchia, l’ironia sui social sulle foto coi ragazzi: «Sono stremati!»

Le facce stanche di chi ha camminato su troppe strade acciottolate e gli occhi spenti di chi inizia a pensare che in fondo in fondo le chiese e le moschee sono tutte uguali. E se Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda, un sorriso lo accenna, lo stesso non si può dire dei due figli e della figlia della coppia, che hanno lo sguardo perso nel vuoto nell’ultima foto pubblicata su Instagram dal leader di Azione, che da qualche giorno documenta l’immancabile viaggio di famiglia in Turchia. Circa 34 gradi di massima e 24 di minima. Le temperature nella maggiore delle città turche non sono clementi. Così come non lo sono i commenti ironici lasciati dai follower del politico sotto la foto.

I figli di Calenda rassegnati in vacanza in Turchia

«I ragazzi li vedo maturi per un bel narghilè», si legge scorrendo la lista; «Giovani Calenda, sbattete le palpebre tre volte se vi sentite in pericolo», è il commento quello che raccoglie più mi piace. Apprezzato dai follower anche il «stanno guardando le storie di Mykonos». E pure Calenda stesso sembra divertirsi a sbeffeggiare l’indole della prole: «Pronti per la prossima tappa!», scrive come descrizione del post. Pochi giorni prima ne fa ne aveva pubblicato un altro, in cui, ancora a Roma, la famiglia trascinava a fatica le valigie: «Questi sono già sfiancati e li aspettano quindici musei, venti siti archeologici e sei città. Con podcast nei trasferimenti rigorosamente in auto». Un’altra utente chiede per loro clemenza: «Sono stremati!»

