Concerti di Ferragosto, da Max Pezzali a Manu Chao: i live e gli eventi nelle città italiane il 15 agosto

L’Italia dei live estivi presenta ogni anno un calendario particolarmente intenso. Un concerto d’altra parte è un’ottima occasione per unire festa e cultura, anche se sono ferie, anche se è Ferragosto. Guardando proprio ai concerti programmati per il 15 agosto, fortunato chi in quei giorni si troverà in Sardegna, non solo per il mare splendido ma perché il Red Valley Festival di Olbia, che si accende proprio dal 14 al 17 agosto e prevede una serata letteralmente imperdibile. I nomi che si avvicendano sul palco sono non solo numerosi ma di primissimo piano. Cosa può esserci di più divertente che passare l’ultima notte d’estate, così come la consideravamo da piccoli, la più focosa, quella dei falò e delle schitarrate, insieme a Max Pezzali? L’ex 883 tra l’altro, in attesa della serie proposta da Sky da ottobre, negli ultimi anni sta portando in giro i suoi classici, quindi si tratta di una serata che vi manderà a letto senza voce. Anche perché il programma non si esaurisce con Sei un mito, Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Gli anni.

Tutti gli ospiti del Red Valley Festival di Olbia

Sul palco quella sera infatti salirà anche Gazzelle, uno degli eredi designati di Pezzali: uno di quei cantautori, provenienti dal circuito indie capace di tradurre in musica, come fece Pezzali negli anni ’90, il sentimentalismo di un’intera generazione. Una generazione che si riconosce certamente anche nelle musiche di Ariete, giovanissima stella della premiata Bomba Dischi, una delle nuove stelle del giovane cantautorato italiano. A seguire, sempre sul palco del Red Valley, anche Tommaso Paradiso, a giugno fuori con il suo primo album live Tommaso Paradiso in concerto (Live) in cui vengono rispolverati alcuni classici del suo repertorio solista. Largo quella sera anche Rose Villain, una delle più moderne esponenti del nuovo pop femminile, tocchi di urban su brani che fanno brillare il suo irresistibile appeal. Cool come il sound dei Santi Francesi, reduci da un Sanremo ottimamente affrontato, pronti a conquistare l’Olbia Arena, dove si troveranno accanto anche a Fred De Palma, il principe del reggaeton italiano, anche lui convocato da Amadeus per la sua ultima esperienza all’Ariston. Per il pubblico più giovane quella sera saliranno sul palco anche il duo milanese Il Pagante e il finalista di Amici Holden.

Gli eventi del 15 agosto

Grande fermento di live soprattutto al sud, che d’estate diventa il centro di gravità della musica outdoor. Quest’anno Gioiosa Marea, provincia di Messina, sarà allietata da note e parole di Ermal Meta, decisamente più movimentato invece il Ferragosto di Maida, nel catanzarese, che ospita la XII edizione del Color Fest, ormai un’istituzione dell’estate calabrese, quest’anno il 15 agosto, Agriturismo Costantino, in festa con Cosmo che spara le ultime cartucce di un tour entusiasmante. Entusiasmante come la programmazione dei live in Puglia per la notte di Ferragosto, a Castrignano de’ Greci, provincia di Lecce, on stage ai Giardini Unicef Alan Kurdi, quel mito assoluto di Manu Chao, live dal quale difficilmente non si esce con le gambe doloranti per il troppo gioioso saltellare. Un po’ quello che succede ai concerti di Clementino, che invece passerà Ferragosto in piazza Cavour a Foggia. Per gli amanti della trap due gli appuntamenti da non perdere: il primo al Ca’ Margherita di Lignano Pineta, a Udine, con Tony Effe, leader indiscusso dell’estate dei tormentoni italiani con la sua Sesso e samba. Il secondo con il king della trap all’italiana, Sfera Ebbasta, di scena allo Space di Riccione. Noemi passerà il Ferragosto a Teramo, Rotonda Carducci; Renzo Rubino, reduce dal magnifico Festival Porto Rubino, nella sua Puglia, e dall’uscita dell’altrettanto splendido album Il silenzio fa boom, suonerà quella sera a Gatteo a Mare, tra Forlì e Cesena, mentre l’ex Amici Aka 7even suonerà alla Fiera di Padova.

I dj set nelle città italiane

A Ferragosto il clima di festa fa rima con Dj Set, tanti quelli in Italia, concentrati specialmente in Puglia. La notte del 15 infatti la consolle della Discoteca Praja di Gallipoli sarà occupata da Bob Sinclair, la Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto invece ospiterà la leggenda Trentemøller e quel genio assoluto di Vitalic. A Massa Carrara, alla Wudy Arena della Versilia di Cinquale, festa grande con le hit di Gigi D’Agostino, che propone un salto nel passato da Another Way a L’amour toujours (I’ll Fly with You).

