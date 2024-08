Enzo Bondi, l’influencer del calcio trovato morto sul Lungotevere di Roma: la cena con i followers e l’autopsia nelle prossime ore

Tra le ipotesi più accreditate un malore. Lascia tre figli. La moglie sui social: «Se tu giocassi in cielo, morirei per tifarti»

Enzo Bondi, 39enne, noto influencer, è stato trovato senza vita sul marciapiede del lungotevere Dante, a Roma. A stroncarlo probabilmente un malore. Bondi aggiornava i suoi followers, migliaia, su TikTok e Instagram. Grande tifoso, si occupava di calcio e Fantacalcio, con il nickname Kaiserjn. Lascia tre figli. Ieri la moglie Rachel Terracina lo ha ricordato in rete: «Se tu giocassi in cielo, morirei per tifarti».

L’autopsia nelle prossime ore

Oggi il Corriere della Sera ripercorre gli ultimi attimi di «Kaiser», trovato senza vita da alcuni

passanti nella tarda serata di venerdì scorso. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’autopsia potrebbe essere effettuata nelle prossime ore. I carabinieri della compagnia Eur e della stazione San Paolo indagano — anche con l’aiuto delle telecamere di sicurezza — per ricostruire cosa sia successo. Bondi in serata aveva avuto una cena con i suoi followers. Giocava a calcetto ogni settimana e finora non aveva mai avuto problemi di salute. Al vaglio anche le ipotesi di uno choc anafilattico, per quello che ha mangiato o per la puntura di un insetto.

Leggi anche: