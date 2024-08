Trovato morto l’influencer Enzo Bondi «Kaiserjny», giallo sul Lungotevere a Roma: sul corpo nessun segno di violenza

È dell’influencer Enzo Bondi il corpo trovato poco dopo la mezzanotte sul marciapiede del Lungotevere Dante a Roma. Il 39enne era particolarmente noto sui social con il nickname kaiserjny per i suoi contenuti sul calcio. A segnalare il corpo del Kaiser, come si faceva chiamare, sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Da una prima analisi, i carabinieri non hanno trovato segni di violenza. La salma è stata portata all’obitorio di Tor Vergata per l’autopsia.

Chi era Enzo Bondi «Kaiserjny»

Bondi era particolarmente conosciuto dai tifosi della Roma. Soprattutto per i video su TikTok con la moglie che spesso diventavano virali. Su Instagram Bondi commentava le notizie sulla Roma sempre con ironia e sarcasmo. Come aveva fatto in un recente post, quando aveva preso in giro il laziale Mateo Guendouzi: «Sono tutti convinti sia forte, ma è uno scandalo. Vi fate influenzare dal cespuglio in testa, ma se si facesse la boccia nessuno si accorgerebbe di lui».

