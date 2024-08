Olimpiadi 2024, Marcello Foa contro la cerimonia di chiusura: «Sembra il peggior incubo di Orwell»

L’ex presidente della Rai Marcello Foa non ha gradito la cerimonia di chiusura della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici. Lo spettacolo dal titolo Records, diretto ancora da Thomas Jolly, è stato un tripudio di colori e performance artistiche. Ma sono state alcune comparse e i loro costumi, nello specifico, a scatenare la furia polemica di Foa. «Mi sembra di vedere il peggior incubo di Orwell – ha scritto su X -. Hanno inscenato un futuro teatro animato da persone senza volto, lo stadio immerso nel buio con brani angoscianti. Si ode la voce metallica dello speaker, come in 1984. E il cavaliere che scende dal cielo è uno strano ibrido tra uomo e animale dorato».

Le reazioni

«Poi – prosegue – appaiono « spettri » ancora una volta con il volto mascherato, appaiono tra la nebbia. Questo è l’inferno di Dante. Questa non può essere la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici . Sconcertante eppure tristemente emblematico del messaggio che ci vogliono mandare. Abbiate paura, il futuro è distopico». Aggiunge tra i commenti alcune foto dei suddetti simboli angosciosi. Gli utenti si dividono. Alcuni si complimentano con Foa, scrivendogli che «ha colto perfettamente il senso»: «una rappresentazione latomistica massonica “l’angelo dorato” altri non è che Lucifero che indica alla massa informe e senza volto come e cosa costruire, sullo sfondo il mondo intero. Anche un profano la capisce».

Qualcun altro obietta: «Se tu ci vedi questo vai a fare il Test di Rorschach esistono dei rimedi, medicine…». Così come chi ironizza: «Le sue sono tipiche Visioni lisergiche post peperonata. un alka seltzer e passa la paura». Foa si era già scagliato contro la cerimonia di apertura definita «spaventosa», non una celebrazione dei «miti francesi ma solo delle battaglie Lgbt».

