Cade dal quarto piano, il compagno chiama il 118: «Sistemava il condizionatore». Il caso nel Milanese: grave una 33enne

Sotto sequestro la casa e i cellulari della coppia. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sospetti sulle escoriazioni sulla donna, che non sarebbero compatibili con la caduta

Una donna peruviana di 33 anni è caduta nella notte tra domenica 11 agosto e lunedì 12 agosto dal quarto piano della palazzina in cui si trovava, in via Palme 4 a Rozzano (Milano). Ora è all’ospedale Humanitas di Rozzano in gravi condizioni. La prognosi rimane riservata. Il compagno, un ecuadoriano di 28 anni, ha spiegato ai carabinieri che la donna era «uscita sul balcone per sistemare il motore esterno del condizionatore». La sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.

Le indagini

Quando la donna è caduta, nell’abitazione con lei c’era solo il compagno. L’uomo ha chiamato il 118 per soccorrere la compagna, con cui viveva in una casa di proprietà di alcuni famigliari che sono in vacanza. Gli investigatori stanno verificando la testimonianza del giovane ecuadoriano e hanno sequestrato l’immobile e i cellulari della coppia. Inoltre, la pm di turno Simona Ferraiuolo ha deciso di sentire parenti, amici e vicini di casa in modo da ricostruire i rapporti tra i due. Al momento, non risulterebbero interventi precedenti delle autorità per delle liti. Tuttavia, gli inquirenti preferiscono mantenere il riserbo e aspettare la verifica di eventuali escoriazioni, non compatibili con la caduta della donna, che potrebbero corrispondere a una colluttazione precedente tra la coppia.

