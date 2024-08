Arriva l’abbonamento per i voli low cost, Wizz Air lancia «All you can fly»: come si potrà volare su 800 rotte senza limiti

La card è valida per un singolo passeggero per un periodo di un anno e garantisce l’opzione di prenotare voli disponibili fino a 72 ore prima della partenza

«All you can fly». Si chiama così la nuova carta lanciata dalla compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air, che offre la possibilità di prenotare voli illimitati per un anno. Al prezzo di 599 euro, o 499 in fase di lancio fino a Ferragosto, permette di volare verso oltre 800 destinazioni. Tuttavia, a ogni tratta andrà aggiunta una cifra di 9,99 euro e vi sono una serie di limiti. Wizz Air è la prima compagnia aerea che in Europa offre questo tipo di offerta che segue lo stesso approccio dell’All you can eat dei ristoranti.

Come funziona e quanto costa

La card è valida per un singolo passeggero per un periodo di un anno e garantisce l’opzione di prenotare voli disponibili fino a 72 ore prima della partenza. La carta costa 599 euro, ma c’è un’offerta di prevendita iniziata oggi, 13 agosto, e vedrà la fine il 15 agosto a mezzanotte. I possessori della card potranno iniziare a prenotare voli a partire dal 25 settembre 2024. Sono oltre 800 le destinazioni previste dal servizio poiché la rete Wizz Air si estende su quasi 200 città in oltre 50 Paesi, coprendo circa 800 rotte internazionali.

Dalle rotte italiane escluse ai costi: quali sono i limiti

Tuttavia, non mancano le limitazioni. Oltre alla necessità di aggiungere una decina di euro per ogni volo acquistato, il grande limite è che le rotte nazionali italiane sono escluse dall’offerta. Si tratta quindi di una carta che non è stata di certo pensata per i viaggiatori pendolari tra aeroporti italiani. Inoltre, la card consente di prenotare fino a un massimo di tre voli di sola andata per giorno (24 ore) e la prenotazione deve essere effettuata almeno 72 ore prima della partenza. E la carta include un solo bagaglio a mano, mentre altri servizi come bagagli extra o priorità possono essere acquistati separatamente. È importante notare, infine, che una volta effettuata la prenotazione con la carta «All You Can Fly», non è possibile modificarla.

Leggi anche: