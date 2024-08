«Subito un cessate il fuoco a Gaza», l’appello a Israele degli ambasciatori di Usa, Regno Unito e Germania

Cresce la pressione dagli alleati di Israele per uno stop ai combattimenti prima del vertice del 15 agosto in Qatar sui negoziati di pace

Gli ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito e Germania in Israele hanno chiesto in una dichiarazione congiunta di concordare un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza, un giorno prima dell’inizio del summit per negoziare un accordo in Qatar. Come spiega Haaretz, gli ambasciatori, che rappresentano tre degli alleati più importanti di Israele, hanno parlato in una conferenza stampa tenutasi presso la sede centrale delle famiglie degli ostaggi a Tel Aviv con i famigliari dei prigionieri di Hamas al loro fianco.

Le speranze per un accordo

Gli ambasciatori hanno affermato che, nonostante la differenza tra Israele e Hamas, sono convinti che si possa raggiungere un accordo. Hanno sottolineato che per i rispettivi Paesi, le massime priorità al summit sono raggiungere un accordo per restituire gli ostaggi e impedire un’ulteriore escalation tra Israele, Iran e Hezbollah. L’ambasciatore statunitense Jack Lowe ha affermato che per quanto riguarda l’amministrazione Biden, un accordo sugli ostaggi deve essere attuato ora e l’obiettivo è raggiungere un accordo in Qatar.

