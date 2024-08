Nubifragio su Torino, raffiche di vento e grandine: decine di alberi abbattuti e strade allagate. Scoperchiato il tetto di una scuola – Il video

Ancora maltempo in Piemonte, con le province di Torino e Cuneo tra le più colpite. In città raffiche di vento fino a 100 km/h. Almeno 100 interventi dei Vigili del fuoco

Torino e la sua provincia continuano a essere vessati dal maltempo: dopo la violenta tempesta di vento che ieri, 13 agosto, ha interessato diversi quartieri della città, nelle scorse ore una serie di nubifragi si è abbattuta sull’area piemontese. A Fenestrelle, sulla strada che porta al Colle di Sestriere, è caduta una frana: sono intervenuti, per regolare il traffico, i cantonieri della Città Metropolitana dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo, con il lavoro reso ancora più complicato dalle piogge persistenti.

I danni

Il maltempo su Torino ha colpito prevalentemente la parte sud-ovest della città, con folate di vento e grandine. Decine di alberi sono stati abbattuti, con diversi danni alle auto come segnalato soprattuto nel quartiere Lingotto. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per danni ai tetti, come avvenuto alla scuola Salvemini, scoperchiata dal forte vento. Una decina di linee Gtt, inoltre, sono rimaste bloccate o limitate. I violenti temporali hanno interessato anche i territori di Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri.

Il downburst

Il fenomeno che si è verificato è chiamato dagli esperti «downburst»: il termine indica la presenza di forti raffiche di vento (fino a 100 km/h) discensionali con moto orizzontale. Grandine abbondante in Val Chisone, le valli Chisone, Pellice e Sangone, in provincia di Torino. Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono già stati un centinaio.

