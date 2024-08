La battaglia (infinita) tra Totti e Blasi sull’assegno di mantenimento: lei chiede l’aumento, lui vuole tagliarglielo

La battaglia giudiziaria tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra non vedere la fine. La conduttrice tv ha infatti chiesto al giudice del Tribunale di Roma, a cui è assegnato il fascicolo sulla separazione dall’ex capitano giallorosso, di revisionare al rialzo l’assegno per il mantenimento dei tre figli: da 12.500 a 18-20 euro al mese, scrive il Messaggero. Blasi ha motivato questa richiesta, si legge nell’istanza depositata a luglio dal suo legale Simeone, sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima e non riesce a far fronte alle spese derivanti dalla gestione della villa all’Eur, di proprietà dell’ex calciatore. A quest’ultima richiesta della conduttrice, il “pupone” – anch’egli attraverso il suo avvocato Antonio Conte – ha risposto presentando una contro-istanza alla giudice Simona Rossi nella quale sottolinea che le entrate della sua ormai ex moglie non sono affatto diminuite. Tra la conduzione della trasmissione Battiti su Canale 5, il cachet per il docu-film Unica di Netflix e gli incassi derivanti dalla vendita del libro autobiografico Che stupida! La mia verità, Blasi – per Totti – non avrebbe problemi con la cifra pattuita per il mantenimento dei figli. Anzi, per l’ex giocatore l’assegno di mantenimento andrebbe modificato. Ma al ribasso, visto che Cristian – il primogenito della coppia – è «indipendente, autonomo e non vive più nella casa coniugale». A fine mese traslocherà, infatti, in Sardegna per giocare con l’Olbia calcio in serie D. Per tale motivo, l’assegno di mantenimento andrebbe portato sotto i 10mila euro. La decisione spetta alla giudice Rossi, che con ogni probabilità scioglierà la riserva entro un mese, anche perché a fine settembre entra nel vivo l’istruttoria della causa di separazione.

Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI | Ilary Blasi lascia il Tribunale Civile dopo l’udienza contro Francesco Totti – Roma, Italia, 11 novembre 2022

