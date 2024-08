Indagata anche la madre della bambina investita nel parcheggio dell’ospedale a Torino: «Era nel camper»

È indagata anche la madre della bambina di tre anni investita e uccisa nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Per la morte della piccola era già indagata per omicidio stradale la donna, un’operatrice socio-sanitaria, che l’aveva investita accidentalmente nel parcheggio. Secondo quanto riporta La Stampa, l’indagine sulla madre della bambina morta lo scorso 12 agosto arriva dopo le testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Sola nel parcheggio

In un primo momento era emerso che la bambina era stata investita mentre la madre stava chiedendo l’elemosina nel parcheggio. Ma testimoni hanno indicato agli inquirenti che la donna si trovava invece in uno dei camper, che erano stati parcheggiati davanti all’ospedale. La bambina era rimasta da sola nel parcheggio, dove stava giocando. La famiglia della bambina si trovava vicino all’ospedale con camper e roulotte per fare visita a uno zio, ricoverato per problemi cardiaci al San Giovanni Bosco.

