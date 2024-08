Ondata di calore, fino a quando durerà? L’Italia vede una tregua dal caldo

L’ondata di calore che attanaglia l’Italia dai primi giorni di agosto sta per volgere al termine. Il caldo asfissiante durerà per tutto Ferragosto. Mentre da venerdì 16 le prime precipitazioni portate da una massa d’aria Atlantica che si estenderà sull’Italia dovrebbero interessare le regioni del Nord Ovest, soprattutto sui rilievi alpini. Il vero cambiamento, tuttavia, dovrebbe arrivare durante il weekend del 17 e 18 agosto. Sarà allora che la ventata atlantica riuscirà a respingere l’anticiclone africano verso il continente che gli dà il nome, portando piogge e (relativa) frescura su tutta la Penisola. A rinfrescarsi meno dovrebbero essere la Calabria, la Sicilia, e soprattutto la Puglia.

L’ondata di calore di agosto 2024 e le notti tropicali

Sebbene non siano stati fatti registrare record assoluti di temperatura, l’ondata di calore che ormai da settimane staziona sull’Italia ha portato in tutto il Paese temperature massime ben oltre le medie stagionali e minime che in molte zone non sono mai scese sotto i 20 gradi, e in alcuni casi nemmeno sotto i 25, per un periodo molto prolungato, dando vita a quelle che sono note come «notti tropicali». Queste ultime particolarmente problematiche perché impediscono di raffreddare edifici e strade, privando le persone dell’unico momento di vero refrigerio possibile durante l’estate. Ciò non vuol dire – come sottolinea Stefano Rossi su Il Meteo.it – che l’estate stia volgendo al termine. Anzi, le temperature portate dalla massa d’aria atlantica saranno prettamente estive e dovrebbero allinearsi o comunque approssimarsi alle medie climatiche di agosto. Mese la cui seconda metà è spesso segnata da fenomeni temporaleschi tipici dell’indebolimento della stagione estiva.

