Porto Cesareo, esplosione in una casa vacanze: tre turisti in condizioni gravi

Tre persone sono rimaste ferite la scorsa notte in una esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, all’interno di una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Sono tre turisti di Gravina di Puglia (Bari): un uomo di 58 anni, la figlia di 23 e il fidanzato di quest’ultima di 24 anni. Ustionati, sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Brindisi e Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio provocato dall’esplosione e messo in sicurezza l’area. L’impianto a gas del bilocale che si trova in via Dei Bacini è stato sequestrato. Tutto sarebbe partito da una fuga di gas al pian terreno. I tre potrebbero esser scesi a controllare, accendendo la luce e innescando lo scoppio. Il papà della 23enne che ha ustioni su tutto il corpo, meno gravi le condizioni del fidanzato della ragazza.

