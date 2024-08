Tragedia nella notte di Ferragosto, 29enne si sente male in spiaggia e muore: il caso nel Tarantino

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita mentre si trovava sulla spiaggia di Pino di Lenne, a Palagiano, in provincia di Taranto, la scorsa notte. Stando alle prime informazioni disponibili, il giovane si sarebbe sentito male improvvisamente, accasciandosi al suolo. Nonostante l’intervento del personale medico del 118, che ha cercato di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto per ricostruire le ultime ore di vita del 29enne e determinare le circostanze del suo decesso. Intanto, il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che possa essere disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte del giovane 29enne.

