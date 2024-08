La gaffe del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nel carcere di Brindisi: foto con sigaretta accesa dove è vietato fumare

In vista di Ferragosto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è entrato nei penitenziari di Brindisi e Taranto, in Puglia, per «incontrare gli agenti di polizia ma non i detenuti». L’esponente del governo ha poi pubblicato sui suoi canali social una foto, che lo immortalava nel carcere di Brindisi con però una sigaretta in mano, in un luogo dove è assolutamente vietato (con tanto di cartello). E così, spiega il Quotidiano di Puglia, è scoppiato il caso. La foto di Delmastro ha iniziato a girare sui social, con una marea di commenti negativi. Successivamente il post è stato rimosso. Nell’immagine si vede il sottosegretario dentro l’istituto con una sigaretta accesa proprio davanti al cartello di divieto. «Lo avrà cancellato ma ha sempre infranto un divieto», commenta Anna. «Ha cancellato di scamuffo il post su Instagram (10 scatti), mentre su Facebook solo la foto incriminata», scrive NonLeggerlo. E ancora: «Meglio sarebbe stato chiedere scusa e pagare la multa». Finora il diretto interessato non ha commentato la vicenda.

While visiting a prison, Justice Undersecretary Andrea Delmastro is photographed holding a cigarette, despite the sign behind him indicating that smoking is prohibited there



August 14, 2024 pic.twitter.com/7rxu71d7pi

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) August 14, 2024

Leggi anche: