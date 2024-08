Australia, il meteorologo ha un attacco di panico in diretta tv: «Scusate, devo fermarmi un attimo». E la sua reazione fa il giro dei social – Il video

Nate Byrne, un meteorologo australiano, ha avuto un attacco di panico mentre era in diretta televisiva. L’episodio è avvenuto nel corso del programma Abc News Breakfast, durante il quale Byrne è solito occuparsi delle previsioni del meteo. Poco dopo che la conduttrice gli ha dato la linea, il meteorologo ha iniziato a manifestare i sintomi di un attacco di panico: piccoli spasmi, difficoltà nel parlare e un senso di agitazione ben visibile dalla sua espressione facciale. Anziché nascondere la situazione, però, Byrne ha deciso di affrontare l’episodio con estrema sincerità e trasparenza. «Devo fermarmi un istante – ha detto rivolgendosi ai telespettatori -. Alcuni di voi sapranno che a volte vengo colto da attacchi di panico ed è quello che sta succedendo in questo momento. Lisa, ti restituisco la linea».

La regia ha immediatamente riportato le telecamere su Lisa Mitchell, che ha lodato il modo in cui il collega ha gestito la situazione. Poco più tardi, sempre nel corso del programma, Byrne è apparso di fianco alla conduttrice. «Sono molto lieta di potervi dire che il nostro meraviglioso collega Nate è di nuovo con noi», ha esordito Lisa Mitchell. E il meteorologo ha aggiunto: «Mi dispiace se ho spaventato un po’ qualcuno». La clip dell’attacco di panico di cui ha sofferto Byrne in diretta tv è diventato virale sui social, suscitando una valanga si reazioni positive per il meteorologo. «Essere vulnerabili è così spaventoso ma anche così motivante! Grazie per essere stato così trasparente e onesto con noi, non sei solo», si legge in uno dei tantissimi commenti ai video dell’episodio.

