Regionali Umbria, il centrosinistra punta sulla sindaca di Assisi Stefania Proietti

Sarà Stefania Proietti, sindaca di Assisi, a sfidare la governatrice uscente Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra. È quanto filtra dall’incontro a Santa Maria degli Angeli con tutta la coalizione del campo largo, che si sarebbe impegnata a sostenerla alle elezioni regionali in Umbria del prossimo autunno. Proietti avrebbe l’appoggio del cosiddetto «Patto avanti», composto da Pd, M5S, Psi, Avs e Civici umbri, a cui si sono unite in queste settimane Azione ed Italia Viva. Un sì tutt’altro che scontato, se confermato, perché come ricorda RaiNews la sindaca di Assisi aveva posto una serie di condizioni alla sua candidatura. Tra queste, liste della coalizione a suo sostegno, voce in capitolo sul programma e su chi la sostituirà come sindaco di Assisi. Proietti vorrebbe infatti poter gestire una serie di appuntamenti importanti per la cittadina, dal G7 della disabilità del prossimo autunno al Giubileo 2025 e soprattutto le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 2026. I responsabili locali dei partiti di opposizione, dopo il via libera di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi, le avranno dato le garanzie necessarie a sbloccare le sue resistenze, anche in virtù del fatto che era l’unica candidata in grado di unire il campo largo. Alle regionali umbre, oltre alle candidate dei due schieramenti principali, si presentano anche Stefano Bandecchi di Alternativa popolare, Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare, Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso, Roberto Fiore di Forza Nuova, e Francesco Miroballo di Umbria autonoma

Regionali Umbria, chi è Stefania Proietti

Stefania Proietti, 49 anni, è stata eletta sindaca il 4 ottobre del 2021 e confermata il 21 giugno 2016. È presidente della Provincia di Perugia dal 18 dicembre 2021. Laureata in Ingegneria meccanica-energetica presso l’Università degli Studi di Perugia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria industriale ed è autrice di 70 pubblicazioni scientifiche, inventrice di brevetti nel settore energetico e ambientale. Come sindaca di Assisi è relatrice alle conferenze internazionali per il clima delle Nazioni unite (Cop22, 23 e 24), membro Icclei come osservatore alle Nazioni unite, invitata alla conferenza internazionale Global climate action summit e a relazionare sui temi dell’ambiente e della Pace, eletta vice presidente dell’associazione Città per la Fraternità.

