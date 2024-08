Gerardina Trovato torna sul palco e arriva su TikTok: «Non mi abbandonate, siete la mia forza». La lotta contro la depressione – Il video

«Ciao amici di TikTok… TikTok, che bel nome. Sono Gerardina Trovato, a casa». Esordisce così la cantante Gerardina Trovato, 57 anni, in un video pubblicato sui suoi canali social. Giovedì 15 agosto ha creato un account sulla piattaforma di sharing dove ha condiviso anche una locandina e una sua foto con un gelato in mano. La cantante, famosa per la canzone Ma non ho più la mia città, arrivata seconda nell’edizione di Sanremo 1993, lotta da tempo contro una nevrosi ossessiva depressiva e i problemi economici. Nel video, in copertina, chiede la vicinanza del pubblico: «Non mi abbandonate, siete la mia forza».

L’appello video

Appare con i capelli legati, vestita semplice. Il volto segnato dalla sofferenza e gli occhi lucidi: «Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più. Perché voi siete la mia forza. Ciao a tutti», è l’appello che lancia a chi la segue.

Su Instagram dal primo agosto pubblica locandine di eventi di una tournée 2024. A Marianopoli l’ultimo concerto: un video su X, prima Twitter, la ritrae mentre canta sul palco. Alcuni utenti hanno attaccato il sindaco del piccolo paese siciliano vicino a Caltanissetta perché ritengono di aver voluto mandare sul palco una persona ritenuta debole. Altri hanno difeso il primo cittadino per il coraggio di aver invitato un’artista da anni colpita dalla depressione. Il sindaco, Salvatore Noto, ha rivendicato la sua scelta: «Ci siamo immedesimati in tutte quelle persone che necessitano della cosiddetta “seconda possibilità”, o per meglio dire di un “riscatto”. Come amministrazione abbiamo deciso di agire in questa direzione. Non potevamo, anche noi, continuare a girarci dall’altro lato».

La vita di Trovato

Dopo il secondo posto nella sezione “Novità” del Festival di Sanremo 1993, dietro a La solitudine di Laura Pausini, Trovato ha fatto fatica a emergere nel panorama musicale italiano. La giovane, originaria di Catania, piano piano scompare dalle scene nonostante collaborazioni come quella con Andrea Bocelli, con il quale realizza il brano Vivere. Poi nel 2005 la partecipazione al talent show «Music Farm», abbandonato dopo due settimane. Nel 2016 racconta la sua malattia: una nevrosi ossessivo depressiva che la obbliga a stare a letto, allontanandola così da ogni produzione musicale. Ma con il venir meno della sua attività artistica, Trovato è andata incontro anche a ristrettezze economiche. Abbandonata dal suo staff, l’unica ad averla aiutata è stata Caterina Caselli, la cantante di Nessuno mi può giudicare e Insieme a te non ci sto più. Caselli l’avrebbe anche aiutata a pagare l’affitto. Per il resto c’era il contributo della Caritas. A sofferenza si è aggiunta altra sofferenza con la rottura dei rapporti con la madre, scomparsa nel 2020. Trovato in passato aveva lamentato di non aver avuto il suo supporto, ma la madre in un’intervista aveva smentito il tutto: «Non è mai stata lasciata da sola, è sempre stata aiutata e sostenuta nella realizzazione dei propri obiettivi di vita e professionali».

