Post contro il Papa, neo assessora di Bari rinuncia alle deleghe. Il sindaco: «Parole che non condivido, ma è libertà di pensiero»

Dopo le polemiche che l’hanno travolta, a poche ore dalla nomina ad assessora al clima e alla transizione ecologica nella giunta del sindaco di Bari, Vito Leccese, ha deciso di rinunciare alle deleghe Carlotta Nonnis Marzano. Alcuni post della ricercatrice candidata con Europa Verde, in particolare quelli contro Papa Francesco e i leader del G7, avevano provocato imbarazzo nella coalizione e hanno spinto Marzano a fare un passo indietro. «In queste ore si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta», ha annunciato il sindaco Leccese, eletto a giugno, «voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d’altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero». Nel suo comunicato, il sindaco di Bari spiega di aver parlato con Nonnis Marzano: «È consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene», e per questo motivo «mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all’incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso. Reputazione e impegno nelle battaglie ecologiste che mi avevano convinto a sceglierla per affrontare le decisive sfide ambientali che la nostra città ha di fronte».

Dimissioni assessora Bari, chi la sostituisce

Al posto di Carlotta Nonnis Marzano, il sindaco ha scelto la ricercatrice del Cnr ed esponente storica dell’ambientalismo barese Elda Perlino. In passato ha presieduto l’associazione Sviluppo sostenibile, fondata insieme a Maria Maugeri, e ha ricoperto il ruolo di presidente della consulta cittadina dell’Ambiente.

