Fino a 3mila euro per il Ferragosto a Gallipoli, ma uno deve dormire sul balcone. Il caso dei tedeschi che prenotano una casa e si ritrovano un garage

Sono stati disposti a pagare fino a 3.000 euro a settimana per una casa vacanza a Gallipoli, per quanto definirla casa era più che generoso. Nella cittadina leccese venivano affittati anche depositi seminterrati e garage a turisti, spesso inconsapevoli di ritrovarsi in situazioni a dir poco anguste. Il blitz della Guardia di Finanza ha fatto emergere situazioni al limite. Su 31 case affittate ai turisti in località Baia Verde e Lido San Giovanni, i finanzieri hanno trovato 73 persone in più di quante potevano essere ospitate. I proprietari sono stati multati in tutto per 25 mila euro.

I ragazzi col cuscino sul balcone

Tra i tanti ragazzi arrivati in Salento da tutta Europa per le vacanze, i finanzieri hanno rilevato 216 giovani negli appartamenti sovraffollati. A loro i proprietari avevano chiesto di pagare dai 1.200 ai 3.000 euro per una sola settimana in ogni casa. Una delle situazioni più clamorose è emersa in un monolocale, in cui al massimo poteva starci una persona. All’interno però alloggiavano in quattro, con un cuscino piazzato in balcone.

I turisti tedeschi truffati

Scoperti anche due garage affittati a due gruppi di tedeschi. I turisti però erano convinti di aver preso una casa, almeno dalle foto e dalle descrizioni che erano state mostrate loro al momento della prenotazione. Nel primo garage erano stati piazzati sette turisti per la settimana di Ferragosto. Questi avrebbero pagato 1.880 euro per stare nel garage. Nell’altro box sono stati trovati quattro turisti tedeschi, che avevano pagato 1.440 euro. I due garage erano monitorati dalle Fiamme gialle già dallo scorso anno. Quando sono arrivati i turisti, si sono ritrovati subito alla porta i finanzieri. A quel punto il proprietario di uno dei due box si è detto disposto a spostare i turisti in un appartamento.

