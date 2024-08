La festa di Madonna negli scavi di Pompei, altro che gita: buffet e musica tra le domus romane. I sospetti sulla maxi-donazione

Altro che gita turistica per ammirare le bellezze degli scavi archeologici di Pompei. Quella di Madonna la sera del suo sessantesimo compleanno è stata un festa a tutti gli effetti, con tanto di catering e musica proprio dentro al Parco archeologico. E menomale che fino a pochi giorni prima anche il prefetto di Napoli si era affrettato a rassicurare che le voci circolate fino a quel momento erano tutte fantasie. La realtà ha superato l’immaginazione, visto che alla fine Madonna la sua festa esclusiva l’ha fatta proprio come sperava. Fuori dal Parco traffico di minivan, centinaia di fan in attesa di intercettare qualche volto famoso e forze dell’ordine schierate in formazione straordinaria.

Il buffet tra le domus

Certo inizialmente si parlava di 500 persone, con una lista di invitati da far tremare i polsi per chi avrebbe dovuto mettere in piedi la macchina organizzativa della sicurezza. Come spiega il Fatto quotidiano, già dal mattino del 16 agosto era stata tirata a lucido la Casa del Menandro, così come era accaduto la notte prima per la Casa dei Ceii. Nel mezzo sono comparse alcune casse e faretti. Il tutto a un centinaio di metri dal luogo indicato sin dall’inizio per la festa, il Teatro Grande, quel giorno interdetto ai visitatori. Proprio in quella zona sono comparsi una macchina per il fumo, altri fari e tutto il necessario per un buffet che non pareva dovesse sfamare «una ristretta cerchia di persone», come aveva spiegato il prefetto.

La festa con musica acustica

La serata quindi sarebbe entrata nel vivo con musica e balli proprio tra le delicate domus. L’accortezza degli organizzatori è stata di evitare almeno grossi impianti audio, preferendo una performance acustica. E per l’occasione, spiega il Fatto, alcuni custodi del Parco hanno fatto gli straordinari fino alle due, con preghiera di non far trapelare nulla all’esterno.

L’ipotesi della donazione

A parte la presenza del nuovo fidanzato di Madonna, il 28enne Akeem Morris, e le due figlie adottive, sui partecipanti e possibili vip ha resistito finora il riserbo più assoluto. Quel che invece è emerso è il prezzo pagato dalla cantante per ottenere per sé gli scavi e poter festeggiare come nessuno ha mai potuto finora. Secondo il Fatto, Madonna ha pagato circa 250 mila euro per sostenere i restauri del Parco archeologico di Pompei. Il Mattino parla di 200 mila euro, destinati alle scuole locali.

